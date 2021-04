Premios SAG: Hollywood tomó la palabra

Los premios entregados por el Sindicato de Actores de Hollywood siempre sirven como antesala para lo que se verá en la ceremonia de los Óscar. Esta ha sido la primera edición tras la cuarentena obligatoria y el cierre de salas por la pandemia.

A pesar de que la industria mundial ha sufrido un duro golpe, las plataformas de streaming han sido las aliadas de las productoras para programar estrenos y coproducciones. El domingo Netflix ha vuelto a ser protagonista luego de que ‘El juicio de los siete de Chicago’ y ‘La madre del blues’ fueran premiados en los SAG.

El elenco del drama judicial de la década de 1960 fue considerado el mejor del año. Al aceptar el premio en nombre del equipo, Frank Langella, quien interpreta al juez que presidió el juicio de los activistas arrestados durante la Convención Nacional Demócrata, trazó paralelismos entre esa época y los de hoy. Con esta película, una plataforma de streaming recibe por primera vez el primer “gran premio del SAG”.

Desde su residencia, Viola Davis, nominada por la Academia, fue viral por perder el equilibrio ante la sorpresa de ser elegida como mejor actriz. La protagonista de ‘La madre del blues’ competía con la ganadora del Óscar y favorita Frances McDormand, Amy Adams, Carey Milligan y Vanessa Kirby. Davis recordó a August Wilson, autor de la obra en la que se basa la película, por “dejar un legado a los actores de color que podemos disfrutar por el resto de nuestras vidas”.

‘La madre del blues’. Viola Davis y Chadwick Boseman, ambos ya ganaron premios de la crítica.

Superando a Anthony Hopkins (por ‘El padre’) y Gary Oldman (de ‘Mank’), el SAG a mejor actor fue para el desaparecido Chadwick Boseman. El intérprete compartió guion con Viola David y sostiene un poderoso monólogo sobre los abusos contra los afrodescendientes. En total han sido cinco galardones entregados a intérpretes afroamericanos y asiáticos. Youn Yuh-Jung, de ‘Minari’, fue elegida como la mejor actriz de reparto.

Cabe recordar que en enero del 2020, los premios SAG premiaron a la actriz Renée Zellweger por ‘Judy’, quien también recibió el Óscar un mes después, al igual que Brad Pitt y Laura Dern, ambos elegidos por sus colegas de Hollywood.

El fenómeno ‘The Crown’

En cuanto a miniseries, al igual que en los Globos de Oro, ganaron Anya Taylor-Joy por ‘Gambito de dama’ y Mark Ruffalo por ‘I Know This Much Is True’. Además, los SAG confirmaron que la serie ‘The Crown’ es un fenómeno también en la temporada de premios.

Con la sesión que aborda el ingreso de Lady Di a la familia real y las políticas de Magaret Thatcher, el elenco fue elegido como la mejor actuación en conjunto en una serie de drama. En tanto, Gillian Anderson, quien interpreta a la primera ministra, obtuvo el SAG a mejor actriz y se impuso a sus colegas Olivia Colman y Emma Corrin de ‘The Crown’ y a Julia Garner y Laura Linney de ‘Ozark’.