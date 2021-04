Paul Rudd cumple 52 años: películas y series donde aparece querido avenger

Durante casi 30 años, Paul Rudd ha sido parte de la historia del cine y la televisión con personajes que son recordados hasta hoy.

Si bien más de uno lo recuerda en la sitcom noventera Friends, otro grupo de fanáticos lo ha conocido, años después, por su incorporación al Universo Cinematográfico de Marvel, donde da vida a Ant-Man.

El versátil actor no solo sabe de escenas de acción; también ha protagonizado películas para adolescentes como Clueless, donde interpretó a Josh, el hermanastro de Cher Horowitz (Alicia Silverstone). A continuación, recordamos aquellos papeles que hicieron a Paul Rudd una de las figuras más populares de Hollywood.

Mike Hanniganm en Friends

En el 2002, Rudd fue parte de la temporada 9 de Friends, donde dio vida a Mike Hannigan, el interés amoroso de Phoebe. El personaje, que llegó para un par de capítulos, terminó quedándose hasta los 19 episodios restantes de la serie. En la ficción, él y el personaje de Lisa Kudrow terminan casándose.

Josh en Clueless

El debut cinematográfico de Paul Rudd fue con Clueless, clásico adolescente de 1995. Aquí dio vida a Josh, el hermanastro de Cher Horowitz (Alicia Silverstone). El actor compartió reparto con Brittany Murphy, Stacey Dash, Jeremy Sisto, entre otros.

Tommy Doyle en Halloween: the curse of Michael Myers

En 1995 tuvo la oportunidad de ser parte de la franquicia de terror Halloween, donde dio vida a Tommy, un joven que está obsesionado con Michael Myers y que vive frente a su casa.

La comedia de largometraje no ha sido ajena a su carrera. Paul Rudd también ha sido parte de títulos como Virgen a los 40, Bienvenido a los 40 y Ligeramente embarazada.

Ant-Man, el personaje que le dio fama internacional

Con una larga trayectoria sobre su espalda, el actor llegó al UCM de Marvel a través e Ant-Man, película de 2015 donde dio vida a Scott Lang. Tal sería el éxito de la cinta que tuvo una aparición especial en Capitán América: civil war. En el 2018 protagonizó la secuela Ant-Man and the Wasp y en el 2019 fue parte de Avengers: endgame. Para el 2022, el actor liderará el reparto de Ant-Man and the Wasp: quantumania.