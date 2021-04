Gal Gadot: Joss Whedon la habría amenazado durante rodaje de Justice League

A través de un extenso artículo sobre las acusaciones de Ray Fisher contra Warner Bros, Joss Whedon, Geoff Johns, Jon Berg y Walter Hamada, The Hollyood Reporter (THR) informó que Gal Gadot también habría recibido malos tratos del director de La liga de la justicia.

Fuentes del medio especializado detallan que “Gadot tenía múltiples preocupaciones con la versión de la película, incluidos ‘problemas respecto a que su personaje era más agresivo que en Wonder Woman’”.

Pero la incomodidad de la intérprete no iba solo en el desarrollo de su personaje, sino también con la modificación de los diálogos que estaba teniendo en escena. El informe menciona que “el mayor enfrentamiento” entre los dos fue cuando “Whedon la presionó para que grabara ciertas líneas que a ella no le gustaban. La amenazó con dañar su carrera y menospreció a Patty Jenkins, amiga de Gadot y directora de Wonder Woman”.

Un miembro de la producción, incluido como fuente de THR, menciona que Gal Gadot y Jenkins se reunieron con el entonces presidente de Warner Bros, Kevin Tsujihara, para resolver este impase.

Patty Jenkins, amiga de Gal Gadot y directora de Wonder Woman. Foto: difusión

Recordemos que en el 2020 la actriz habló con Variety sobre su relación laboral con Joss Whedon. Si bien evitó dar detalles, sí dijo que ella había dado su testimonio para las investigaciones que hizo Warner Bros tras la denuncia de su compañero de reparto Ray Fisher. “Tuve mis problemas con él y el estudio lo manejó de forma oportuna. Sé que han hecho una investigación muy exhaustiva”, fue su comentario.

Gal Gadot y Jason Momoa, miembros de Justice League, son dos de los actores que han apoyado públicamente el testimonio de Fisher contra Whedon. El actor acusó al director de abuso psicológico y ser poco profesional.