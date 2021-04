Una de las películas surcoreanas más populares del 2020 llegó finalmente a Netflix. Tras su estreno el año pasado, la cinta dirigida por Yeon Sang-Ho nos permitió saber qué ha pasado en su universo cuatro años después de la primera entrega.

Train to Busan 2 vuelve a describir las consecuencias del virus zombie, solo que esta vez el foco infeccioso se expande a toda la península coreana. Por esta razón, la acción y el terrorífico espectáculo adquieren una mayor escala.

¿Por qué Estacion zombie 2 no es una secuela de Train to Busan?

Si eres de los que ya vio la película y notaste que la trama continúa poco lo visto en la primera parte, eso significa que Yeon logró su objetivo. En agosto de 2020, el cineasta conversó con el portal Looper y dijo que su idea era crear una historia completamente diferente a la conocida por los espectadores.

“Dejé de lado la opción de crear solo una secuela más. Me dije que debía producir una cinta nueva, por lo que todo debía ser diferente a la primera vez”, compartió.

Así también, explicó que se inspiró en los jóvenes que ven sus películas, inclusos las que tienen tramas más intensas como Seoul Station, The king of pigs y The fake.

“Tras la primera película, muchos de mis amigos me dijeron que sus hijos la disfrutaron. Era una audiencia que nunca esperé tener, por lo que decidí que Península sea una que se pueda ver en familia”, agregó.

Tráiler de Estación zombie: Península

¿De qué trata Estación zombie: Península?

Train to Busan 2 es la película más vista en Netflix Perú. Foto: Next Entertainment World

La historia está ambientada cuatro años después de los hechos ocurridos en Busan. Corea sigue infestada de monstruos y el soldado Jung-seok, que escapó del país, se ve obligado a regresar a Seúl para recuperar un objeto valioso. Aquí descubre que todavía existen personas sanas y hará de todo para poder rescatarlas. En esta ocasión, el protagonismo recae en el actor Gang Dong-Won.