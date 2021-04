Vida y muerte en el hospital Bellevue: libro que inspiró New Amsterdam

New Amsterdam, la serie producida por la cadena de televisión estadounidense NBC, llegó a Netflix y en poco tiempo se convirtió en un rotundo éxito.

Gracias a su historia, el drama médico se ha ganado a los televidentes, los cuales esperan el lanzamiento de su tercera temporada en la plataforma de streaming. Mientras esto pasa, fans están descubriendo más sobre la ficción, la cual se inspiró en el libro: “Doce pacientes: vida y muerte en el Hospital Bellevue”.

¿De qué trata New Amsterdam?

El hospital New Amsterdam se encuentra en una mala situación económica y de reputación. Esto cambiará con la llegada del doctor Max Goodwin, el nuevo director médico que se propone romper con la burocracia.

Goodwin no acepta un “no” por respuesta y a lo largo de los capítulos, demuestra que no se detendrá ante nada para dar una nueva vida al hospital, el único en el mundo capaz de tratar a pacientes con ébola y aceptar bajo el mismo techo a presidiarios y al propio presidente de Estados Unidos.

¿De qué trata Doce pacientes: vida y muerte en el Hospital Bellevue?

La popular serie de Netflix se inspiró en la vida y obra del doctor Eric Manheimer , quien estuvo a cargo por 15 años del verdadero New Amsterdam: el Bellevue Hospital. Sus memorias las compartió en el libro Twelve patients: life and death at Bellevue hospital, el cual se usa de base para el drama médico.

Doce pacientes: vida y muerte en el Hospital Bellevue, libro que sirve de inspiración para la serie. Foto: Hachette Book

En su libro, el doctor Manheimer relata sus vivencias con los prisioneros de la Isla Rikers, inmigrantes y magnates de Wall Street. Como en la ficción, el médico relató cómo, tras ser diagnosticado de cáncer, hizo malabarismos para cuidar de su salud y de sus pacientes.

