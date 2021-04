Adam Wingard desea que próxima cinta del Monsterverse tengan menos humanos

Godzilla y Kong finalmente se enfrentaron en la nueva película del Monsterverse. La crítica especializada y miles de personas le han otorgado una buena calificación, lo que afianza un prometedor futuro para la franquicia cinematográfica.

Sin embargo, se cree que Godzilla vs. Kong se trata del largometraje más importante del Monsterverse y no hay otras criaturas que estén a su altura para continuar la saga. Al respecto, el director Adam Wingard habló sobre lo que quiere ver en las próximas cintas de la saga.

“Si hay otra película del MonsterVerse, en mi opinión, debería ser la primera película completa de monstruos. Yo diría, 30 por ciento humanos, el resto monstruos, básicamente volteando la fórmula de lo que muchas de estas películas son generalmente. Creo que la gente está lista para ello”, indicó el cineasta en una entrevista realizada por Entertainment Weekly.

Godzilla vs. Kong: arrolladora taquilla la vuelve un éxito global

De acuerdo a Box Office Mojo, Godzilla vs. Kong obtuvo una recaudación de $ 122 000 000 este fin de semana en la taquilla global. De este modo, la cinta dejó muy atrás los récords conseguidos por otras promesas cinematográficas como Tenet, Los nuevos mutantes o Wonder Woman 1984.

¿Cuándo se estrena Godzilla vs. Kong en Perú?

El estreno de Godzilla vs. Kong en Latinoamérica tendrá una fecha distinta en cada país. En algunos ha sido en el mes de marzo, mientras que en otros países será en abril. En el caso de Perú, al no contar con HBO Max y cines, no hay todavía una alternativa oficial desde dónde poder ver la película.