Margot Robbie: “Hay un corte de 20 horas de Once upon a time a Hollywood”

Las nuevas versiones de películas con cortes del director parecen ser una moda en Hollywood en los últimos años. Después que Zack Snyder presentara su visión de la Liga de la Justicia y Sylvester Stallone confirmara que existe una versión extendida de Rocky IV, Margot Robbie indicó que Érase una vez en Hollywood cuenta con 20 horas de metraje extra.

“Me encantaría ver el corte de cinco horas de todas las películas que he hecho. Hay un corte de veinte horas de Once Upon a Time in Hollywood . Existe tanto que no pudieron ver, que filmamos y que era asombroso, y que por un millón de razones obviamente no quedaron en el corte. Hasta donde sé, no hay un corte de David Ayer que se esté trabajando para ser lanzado”, expresó la actriz en una entrevista realizada por Variety.

Aunque se cree que las veinte horas de las que habla Robbie podrían ser una exageración, ya que en enero de 2020 Tarantino declaró en una conversación con Collider de una versión de cuatro horas de su última película.

Érase una vez en Hollywood - tráiler

Érase una vez en Hollywood - sinopsis oficial

A finales de los 60, Hollywood empieza a cambiar y el actor Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) trata de adaptarse a los nuevos tiempos. Junto a Cliff Booth (Brad Pit), su doble, ambos experimentan problemas para modificar sus hábitos, debido a lo enraizados que están. Al mismo tiempo, nace una relación entre Rick y la actriz Sharon Tate (Margot Robbie), que fue víctima de la familia Manson en la matanza de 1969.