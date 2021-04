Better call Saul 6: muerte de Kim Wexler es gran posibilidad para Odenkirk

Con cinco temporadas encima, Better call Saul demostró estar a la altura de Breaking bad. No solo exploró más en el mundo ficticio, sino que también presentó la historia del abogado Saul Goodman y Kim Wexler. Ahora, está finalizando el rodaje de su sexta y última entrega para alcanzar los eventos de su predecesora.

En cara a su final, los fans han mostrado preocupación por el futuro de Kim, la esposa del protagonista y pieza fundamental en la trama. Su importancia es tan grande que ha sido inevitable preguntarse por qué no aparece ni es mencionada en Breaking Bad.

Anteriormente, el co-creador del show, Peter Gould, contó a The Observer que “algo eventualmente sucederá que los separe, ya sea la muerte o algo menos dramático, ya que Kim está absolutamente fuera de escena cuando Saul huye de Nuevo México a Omaha”.

Luego de las teorías sobre la posible muerte de la abogada, Bob Odenkirk habló con The Hollywood Reporter al respecto: “Todo puede pasar (...) De hecho, hay una versión de la vida en la que Kim y Jimmy permanecen casados viviendo una situación similar a la de Mary Matalin y James Carville”.

“Kim sería un abogado con superpoderes en el bufete de abogados de zapatos blancos, y sería el completo cazador de ambulancias en toda la ciudad. Y por la noche, se van a casa, se quitan el disfraz y son amables entre ellos“, continuó explicando al medio especializado.

“Probablemente sea fácil pensar que Kim muere o cualquiera que no sea visible. Pero todavía hay mucha gente que fallece en estos programas. Las apuestas son altas, pero estoy contigo en que cualquier cosa podría ser el caso“, finalizó no sin antes revelar que prefirió no conocer que ocurre al final.