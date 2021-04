Liga de la justicia: Zack Snyder revela escena extendida de Joker y Batman

El estreno de La Liga de la Justicia de Zack Snyder se convirtió en uno de los logros más populares de los fans, quiénes tras una intensa campaña en redes sociales consiguieron que Warner Bros exponga esta versión.

Con la presentación del tráiler, hubo un momento en particular que llamó la atención, aquel donde el Joker de Jared Leto dice: “Vivimos en una sociedad”. Esta secuencia no solo emocionó a los espectadores, sino que incrementó el interés por ver el trabajo final de Snyder. Lamentablemente, esta escena no apareció completa en el corte de Justice League.

Zack Snyder libera escena extendida del Joker y Batman

En las imágenes, compartidas por el director a través de sus redes sociales, vemos a Joker responder al Batman de Ben Affleck con la frase “We live in a society”, dejando una larga pausa antes de terminarla con “donde el honor es un recuerdo lejano”.

Esta escena, que forma parte de la visión del futuro de Bruce Wayne, tiene lugar durante un escenario apocalíptico en el que Superman se ha asociado con Darkseid para apoderarse del mundo. En dicha realidad, ya no existe una sociedad en la que el Joker, o cualquier otra persona, quisiera vivir.

Sobre este momento, Zack Snyder dijo, durante el período previo al lanzamiento de la Liga de la justicia, que quería darle al murciélago la oportunidad de compartir una escena real con el Guasón alejada al breve encuentro que tuvieron estos personajes y Harley Quinn en Suicide Squad.

El diálogo también incluye la última burla del Joker sobre Robin, con la cual se entiende finalmente su inquietante risa que si quedó en el corte final de La liga de la justicia.