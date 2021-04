Warner Bros cancela películas de DC: La fosa, spin-off de Aquaman, y New Gods

El Universo Extendido de DC está listo para regresar por todo lo alto con el estreno de The Suicide Squad, Black Adam y varios otros títulos. Sin embargo, también ha decidido cancelar temporalmente un par muy esperado por los lectores de cómics e incluso seguidores de la franquicia.

Se trata nada menos que de The trench y New gods: dos películas que no contaban con los nombres más populares en sus títulos pero que prometían esclarecer los misterios inexplorados de Atlantis y contar el pasado de Darkseid. Así fue cómo Warner Bros anunció que ya no iban más en un comunicado de prensa:

“Como parte de nuestro catálogo de DC, algunos títulos, incluyendo The trench y New gods, no seguirán adelante. Agradecemos a nuestros socios Ava DuVernay, Tom King, James Wan y Peter Safran por su tiempo y colaboración durante este proceso. Esperamos seguir colaborando con ellos en otras historias de DC. Los proyectos seguirán en sus hábiles manos si siguieran adelante en el futuro”.

Personajes desde lo más profundo. Foto: composición / Warner

The trench, el spin-off de Aquaman, tenía planeado explorar el oscuro abismo de donde emergían las feroces criaturas que amenazaron la vida del protagonista. “La historia tiene lugar en estos mundos subacuáticos que pueden ser muy aterradores (...) Me sale natural el intentar que ciertas escenas tengan ese tono terrorífico”, contó anteriormente el director James Wan.

New gods se habría encargado de llevar el mundo de Jack Kirby a la pantalla grande. Allí conoceríamos la incesante batalla entre dos planetas habitados por dioses. New Genesis se trata de un paraíso idílico, mientras que Apokolips refleja la maldad de su amo Darkseid.