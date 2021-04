Godzilla vs. Kong, la película del momento, ya se encuentra disponible en varios países y muchas personas ya pudieron disfrutar del enfrentamiento de los personajes que conforman el Monsterverse. La obra cinematográfica ya se estrenó en algunas naciones de América Latina, mientras que otras aún deben esperar un poco más. Por ello, te contaremos como ver el film online gratis.

El estreno de la cinta ha generado buenas recaudaciones a la producción de Godzilla vs. Kong ya que, de momento, es el largometraje con mejor estreno desde que inicio la pandemia de la COVID-19. Hasta el domingo 28 de marzo, se registra una ganancia de 121 millones de dólares en varios lugares del planeta.

A continuación, te contaremos cómo ver la película completa de Godzilla vs. Kong online gratis.

¿Cuándo se estrena Godzilla vs. Kong?

Te dejamos una pequeña lista para que sepas las fechas de estreno de la película Godzilla vs. Kong de acuerdo a cada país:

México: 24 de marzo (en cines)

Colombia: 25 de marzo (en cines)

Chile: 15 de abril (en cines)

Argentina: 26 de marzo (en cines)

Ecuador: 26 de marzo (en cines)

Paraguay: 26 de marzo (en cines)

Estados Unidos: 31 de marzo (en cines y HBO Max).

¿Dónde ver Godzilla vs. Kong?

Godzilla vs. Kong puede verse en las salas de cine y en HBO Max, dependiendo de la disponibilidad de estas plataformas en tu país.

¿Dónde ver Godzilla vs. Kong online en HBO Max?

La plataforma de HBO Max se encuentra disponible en Estados Unidos, que puede ser utilizada por internet y mediante dispositivos móviles. El servicio tiene un costo de 15 dólares al mes.

HBO Max llegará a Perú y al resto de Latinoamérica en junio del 2021.

HBO Max llegará al Perú y América Latina en junio de 2021. Foto: HBO Max Twitter

Sin embargo, si utilizas un VPN (software que permite disfrazar tu ubicación y traspasarla de manera virtual a cualquier parte del mundo), podrás ver Godzilla vs. Kong online gratis mediante HBO Max.

Las VPN más conocidas son NordVPN y ExpressVPN, que pueden añadirse como complemento en Google Chrome o descargarse desde la Play Store para usarlas en los dispositivos móviles.

¿Cómo ver la película completa de Godzilla vs. Kong?

El Godzilla vs. Kong solo puede verse en los cines en determinados países (Estados Unidos, México y Colombia). El resto del mundo aún no lo tiene disponible debido a la pandemia del coronavirus. El film del Monsterverse también puede verse por la plataforma HBO Max en EE. UU. El servicio llegará Perú y Latinoamérica en junio del 2021.

¿Cuándo se estrena Godzilla vs. Kong en Perú?

El estreno de Godzilla vs. Kong en Latinoamérica tendrá una fecha distinta en cada país. En algunos ha sido en el mes de marzo, mientras que en otros países será en abril. En el caso de Perú, al no contar con HBO Max y cines, no hay todavía una alternativa oficial desde dónde poder ver la película.

¿De qué trata Godzilla vs. Kong?

Godzilla vs. Kong nos mostrará el enfrentamiento más grande entre los dos íconos del Monsterverse: el reptil gigante Godzilla y el enorme primate King Kong.

“Solo quería que esto se sintiera como un enfrentamiento real. Quería que te alejaras de esto. Quería que no hubiera más discusiones en el patio de recreo. Este es el decisivo. No tienes que debatirlo más. Miras esta película. Ese es Godzilla, ese es King Kong. Se están golpeando el uno al otro. Uno gana y eso es todo”, mencionó Adam Wingard, director del largometraje.

Sinopsis de Godzilla vs. Kong

En un momento en que los monstruos caminan por la Tierra, la lucha de la humanidad por su futuro coloca a Godzilla y Kong en un curso de colisión que verá a las dos fuerzas más poderosas de la naturaleza colisionar en una batalla espectacular.

Lo que ambos desconocen es que organizaciones malvadas buscan manipularlos para la guerra. Mientras tanto, Monarch se embarca hacia territorios inexplorados para descubrir los orígenes de estos dos titanes, en un último esfuerzo por tratar de salvar la Tierra.