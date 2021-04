The witcher: segunda temporada de la serie con Henry Cavill finaliza rodaje

The witcher 2 es uno de los programas más esperados por la comunidad de fans de la franquicia. Esta serie, protagonizada por Henry Cavill, está basada en las novelas originales del escritor polaco Andrzej Sapkowski.

Pese a las numerosas dificultades que tuvo la producción para rodar el programa, finalmente salió a la luz que las grabaciones llegaron a su fin. Esto se dio a conocer tras una publicación por parte de la maquilladora Jacqueline Rathore.

La artista afirmó en su cuenta de Instagram que la filmación de The witcher 2 terminó el 30 de marzo. No obstante, como no estaba autorizada para lanzar ese comunicado, lo eliminó pocos minutos después.

A pesar de lo sucedido, este viernes 2 de abril, la cuenta de Twitter de la serie compartió una fotografía confirmando la publicación de Rathore. “¡Eso es un resumen de la temporada 2! El lobo blanco te espera de regreso en el continente”, señala el texto.

Asimismo, en la imagen, se puede ver a Henry Cavill totalmente caracterizado como Geralt de Rivia y sujetando una claqueta.

The witcher 2 finaliza rodaje con Henry Cavill. Foto: Twitter / The witcher

The witcher 2 todavía no cuenta con una fecha exacta de estreno, pero se espera que llegue a mediados de 2021 a través de Netflix, aunque el lanzamiento podría variar por las medidas de salubridad a causa de la pandemia del coronavirus.

¿De qué tratará The witcher 2?

Convencido de que la vida de Yennefer se perdió en la Batalla de Sodden, Geralt de Rivia lleva a la princesa Cirilla al lugar más seguro que conoce: la casa de su infancia de Kaer Morhen.

Mientras los reyes, elfos, humanos y demonios del continente luchan por la supremacía fuera de sus muros, él debe proteger a la niña de algo mucho más peligroso: el misterioso poder que posee en su interior.