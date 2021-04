Venom 2: let there be Carnage retrasa nuevamente su fecha de estreno

Uno de los lanzamientos más esperados por los seguidores de Marvel es Venom 2: let there be Carnage, la secuela protagonizada nuevamente por Tom Hardy y dirigida por el conocido director de cine Andy Serkis.

Pese a las expectativas del público, la película de Sony Pictures sufrirá un nuevo retraso y llegará a los cines el 24 de setiembre del 2021 . El filme iba a estrenarse en la pantalla grande el 17 del mismo mes.

Venom 2 - tráiler oficial

Aunque la empresa no ha compartido mayores detalles sobre el motivo del cambio de fecha de la cinta, se cree que la razón principal sería no hacer competir el largometraje con The Suicide Squad de James Gun, cuyo estreno sería a mediados de 2021.

Asimismo, Sony también ha decidido retrasar Mortal Kombat, película que iba a lanzarse el 16 de abril, pero que ahora estará disponibles en HBO Max y en los cines a partir del 23 del mismo mes.

En cuanto a la sinopsis de Venom 2, todavía no se sabe con claridad qué historia tomará, pero lo que sí es seguro es que tendrá un enfrentamiento con Carnage de Cletus Kasady, personaje interpretado por el reconocido actor Woody Harrelson. Asimismo, se sabe que el villano tendrá un aspecto muy diferente a las escenas poscréditos de su precuela.

¿Quién es Carnage?

Antes de que Kletus Casady obtenga al simbionte carmesí, ya era un asesino implacable y sediento de sangre. Esta psicopatía la adquirió desde la infancia, resultado de los maltratos que sufría por parte de su abuela.

Una vez en la cárcel obtuvo las habilidades de Venom luego de que Eddie Brock sea su compañero de celda, de acuerdo a los cómics de Marvel.