‘Star Wars: the bad batch’: tráiler confirma fecha de estreno en Disney Plus

Star Wars tiene emocionados a todos su seguidores alrededor del mundo luego de todas las series y películas anunciadas durante el Disney Investor Day 2020. Los títulos expandirán el universo ficticio creado por George Lucas en los años 70, pero uno ya da de qué hablar en las redes sociales.

Se trata de The bad batch, la nueva serie animada de Dave Filoni (cocreador de The mandalorian, Star wars: clone wars y Rebels). Como vemos en el emocionante adelanto, la producción llegará a Disney Plus el próximo 4 de mayo, el Día de la Guerra de la Galaxias en el que los fans claman: “May the Force be with you”.

En cuanto al argumento, se conoce que la historia está situada después del final de The clone wars, cuando se ejecuta la Orden 66 por parte del Emperador. En este panorama, el protagonismo recae en Fuerza Clon 99, un escuadrón de, originalmente, cuatro clones que no sobresalen precisamente por su obediencia, pero sí por su gran efectividad en combate.

La vida de la agrupación (Crosshair, Wrecker, Tech, Hunter y Echo) cambia de un día para otro cuando desobedecen la consigna de exterminar a los jedi. A partir de ese momento, los cinco integrantes del equipo tienen que valerse por sí mismos y lidiar con todo tipo de amenazantes situaciones.

Todo parece indicar que el temible Wilhuff Tarkin será su mayor amenaza. Entre el resto de personajes que sobresalen están Capitán Rex, Saw Guerrera y Fennec Shand.