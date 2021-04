Better call Saul 6: final cambiará Breaking Bad y perspectiva de los fans

Better call Saul, el aclamado spin-off de Breaking bad, demostró ser una digna continuación. No solo igualó el nivel de su predecesora, sino que también expandió aún más el universo creado por Vince Gilligan. Todo gracias al enorme carisma de su protagonista, el abogado criminalista Saul Goodman, interpretado por Bob Odenkirk.

Luego de cinco temporadas, la serie está más cerca de su desenlace y de alcanzar los eventos del show que le precedió. Como se recuerda, el plan inicial es que la sexta entrega termine exactamente en el famoso primer encuentro entre el abogado y Walter White.

Bob Odenkirk ya había adelantado que tendríamos un final explosivo, gracias también a la amenaza de Lalo Salamanca. Lo que no esperaban es que el desenlace también cambiaría la perspectiva de Breaking bad, según dio a conocer el actor en una entrevista para The Hollywood Reporter.

“Peter Gould me ha dicho que cuando finalicemos Better call Saul, todos vamos a ver Breaking bad de una forma diferente. No sé lo que significa. No tengo nada específico más allá de eso, salvo que él sabe todo lo que sucede a lo largo de esta temporada y yo no, pero creo que hay más cosas geniales por delante que comentarán o se basarán en lo sucedido en Breakind Bad de una forma sorprendente”, contó al medio.

¿Qué podemos esperar de Better call Saul 6?

“No puedo esperar a los fuegos artificiales, de verdad. Nuestro programa estuvo un poco lento en los últimos años y (Gilligan y Gould) se acumulan. Ciertamente hay momentos emocionantes todo el tiempo, pero hacia el final se vuelve sumamente intenso”, fueron las palabras de Odenkirk para Deadline.

Anteriormente, Peter Gould, cocreador de la ficción, reveló al mismo medio que la última temporada de Better call Saul colocaría a los personajes en diversos acontecimientos. No obstante, el encargado agregó que mantendrán algunos secretos narrativos.