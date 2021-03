The Flash: Jordan Fisher será Bart Allen en séptima temporada de la serie

La séptima temporada de The Flash es una de las más aclamadas por los fanáticos de DCEU. Recordemos que, el canal The CW ha lanzado varios programas de superhéroes para extender el Arrowverso.

Para mantener con expectativas al público, un reciente informe de Variety señala que el actor Jordan Fishe, conocido por trabajar en To all the boys 2, se unirá al elenco de la parte siete de la serie para darle vida a Bart Allen, hijo de Barry Allen e Iris West.

Esto ha causado cierta confusión entre los fans, ya que el personaje, en los cómics de DC, es en realidad el nieto del protagonista y es conocido como Impulso. De esta manera, el show estaría tomando un camino original para su historia.

A pesar de los cambios, el medio mencionó algunos detalles del ‘Corredor Escarlata’ de la serie que lo asemejan con el de las historietas. Uno de ellos, es que causará problemas a sus padres por su actitud impaciente, haciendo honor a su nombre en los cómics. Asimismo, es descrito como el adolescente más veloz del mundo que se unirá a su familia para eliminar a una terrible amenaza.

Bart Allen hará su primera aparición en el episodio 17 de la temporada 7 de The Flash, por lo que todavía faltarían algunas semanas para su llegada, ya que el programa se encuentra actualmente en el capítulo 5.

¿Qué pasará en The Flash temporada 7?

Con Barry Allen (interpretado por Grant Gustin) de protagonista, el héroe volverá para vengarse del nuevo Mirror Master (Efrat Dor), quien logró escapar del Mirrorverse y regresó al mundo real. Tras la difusión de un tráiler, seguidores del ‘Corredor Escarlata’ esperan que varias de sus preguntas sean respondidas en los nuevos episodios.