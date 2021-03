Godzilla vs Kong: quién es Adam Wingard y qué otras películas ha dirigido

Godzilla vs. Kong supuso un exitoso estreno, pese a la actual crisis sanitaria provocada por la pandemia. No solo dio un espectáculo lleno de adrenalina y acción a raudales, sino que también rompió varios récords de taquilla, afianzando el futuro del Monsterverse en el cine.

Asimismo, el director Adam Wingard se ha convertido en uno de los más solicitados en Hollywood, consiguiendo uno de los proyectos más soñados de su carrera: la reinvención de los Thundercats. Sin embargo, no siempre gozó del respaldo de los fans y los estudios.

A continuación, te compartimos las películas dirigidas por el cineasta con mayor o menor éxito en su carrera.

Death Note

Un día, cuando Light termina las clases, encuentra un cuaderno negro tendido en el suelo, llamado Death Note. Se trata de un cuaderno sobrenatural que es capaz de matar personas si se escriben los nombres en él y si el portador visualiza mentalmente la cara de quien quiere asesinar.

Blair witch

Secuela de The Blair witch project. Unos estudiantes se adentran en los bosques Black Hills de Maryland para intentar descubrir qué pasó en la desaparición de la hermana de James, relacionada con la leyenda de la bruja de Blair. Pronto una pareja de lugareños se ofrece a ser sus guías en los bosques.

The guest

Los Peterson siguen llorando el fallecimiento de su hijo Caleb en la guerra de Afganistán. En pleno duelo, David irrumpe en el hogar familiar y conquista a cada uno de sus miembros. Sin embargo, uno de ellos comienza a intuir que David no es quien parece ser.

V/H/S

Se trata de una antología de terror centrada en un grupo de abusivos que disfrutan agrediendo mujeres y que son contratados por un misterioso sujeto. El objetivo: que vayan a una casa abandonada y encuentren allí una cinta con imágenes horribles. Cuando llegan, encuentran una enorme biblioteca de cintas y deberán descubrir cuál es la verdadera.

Tú eres el siguiente

La familia Davison es atacada por un grupo de asesinos sádicos durante una escapada familiar y no les queda de otra que hacer frente a los asaltantes. No obstante, los asesinos enmascarados no contaban con la presencia de Erin, la novia del hijo mayor de los Davison, con un misterioso pasado.

Como se puede apreciar, la filmografía de Adam Wingard denota una fuerte inclinación del cineasta por el género de terror en cualquiera de sus formas. Ahora que incursionó con creces en el cine de acción con Godzilla vs. Kong, se prepara para una epopeya galáctica con Thundercats y sus fans no podrían estar más emocionados.