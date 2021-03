Spiral, tráiler: Chris Rock y Samuel L. Jackson debutan en universo Saw

Chris Rock y Samuel L. Jackson aparecen en el primer tráiler de Spiral: from the book of saw, la novena película de la saga Saw.

Los creadores de esta franquicia, que pasaron de ser algo muy novedoso y aterrador a historias que a los fans ya no les convencía, buscan renovarse, por lo que apuestan por el regreso de uno de los villanos favoritos del cine de terror: Jigsaw.

Tráiler de Spiral: from the book of saw

¿De qué trata Saw 9: Spiral?

Dirigida por Darren Lynn Bousman, la trama nos lleva a conocer al Detective Banks, Chris Rock, un hombre que tendrá que resolver un difícil caso en el que un asesino parece estar atacando a miembros de la policía. Este parece estar dejando atrás espirales rojas en cada escena del crimen, toda una referencia al patrón en las mejillas de Jigsaw.

Fecha de estreno de Spiral

Liongaste ha dado a conocer que Spiral, novela película del universo Saw, llegará a las salas de cine el 14 de mayo. Por el momento, no se ha dado a conocer si algún servicio de streaming también la transmitirá.

Reparto de Spiral

Chris Rock

Samuel L. Jackson

Josh Stolberg

Peter Goldfinger (Saw VIII)

Marisol Nichols

Zoie Palmer

Con un total de ocho películas lanzadas entre 2004 y 2017, Rock se ha propuesto rescatar la saga y darle una visión distinta a la historia creada por James Wan.

Películas que son parte del universo Saw