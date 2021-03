Marvel: Daisy Ridley no será Spider-Woman en la nueva película de Sony

Morbius y Venom 2 no son las únicas entregas con las que Sony Pictures está lista para extender su propio universo de películas Marvel relacionadas al Hombre Araña. La cinta de Spider-Woman será la primera que no se tratará de un villano del superhéroe, sino de una conocida aliada en los cómics.

Mucho se ha hablado sobre el filme que estará dirigido y escrito por Olivia Wilde. Sin embargo, los últimos detalles compartidos como el rol protagónico de Daisy Ridley solo fueron rumores. Esto es lo que dijo la actriz sobre su verdadera implicancia en la cinta, durante una entrevista para Comic Book.

“Bueno, es gracioso porque alguien me preguntó de improviso sobre los rumores de la Spider-Woman recientemente, y yo dije: ‘Oh, eso suena genial’. Aparentemente, ahora (resulta que) me he declarado la favorita para ser Spider-Woman, ¡lo cual no es cierto! Es gracioso porque realmente no elijo las cosas... (No) me propuse hacer otra gran película. Simplemente leí el guion, me encantó y me encantó la idea”, reveló.

Tras estas declaraciones, Daisy Ridley decidió no darle cabida a los malentendidos y reiteró su entusiasmo por formar parte del universo Marvel. “Si surge algo y es genial, por supuesto que estaría abierta a todo (...) Estar particularmente en ese mundo, que siempre está cambiando y reimaginándose, sería muy emocionante”, precisó.

¿Quién es la superheroína Spider-Woman?

Jessica Drew es el nombre de real de Spider-Woman en los cómics de Marvel. La heroína es parte de los Vengadores y ha sido protagonista de importantes historias de la editorial norteamericana, lo que la convierte en uno de los personajes más populares de las historietas.