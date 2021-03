Game of thrones: George R. R. Martin firma contrato con HBO por nuevas series

Con ocho temporadas encima, Game of thrones, la serie basada en la obra literaria de George R. R. Martin, llegó a su final en 2019. Sin embargo, HBO está listo para expandir los horizontes del fantástico mundo medieval con cinco spin-offs en asociación con el autor.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, el contrato de cinco años giraría en torno a los $ 50 000 000 y vuelve al escritor en el responsable de dichos proyectos derivados de la exitosa saga. Asimismo, se encargaría de dos nuevas series: Who fears death y Roadmarks.

En cuanto a las series basadas en el universo de A song of ice and fire, la primera se trata de House of the dragon. Esta serie adaptará el libro Fuego y sangre y llevará a la pantalla la historia no contada de la familia Targaryen.

Las novelas de George R. R. Martin siguen siendo fuente de inspiración para la cadena de televisión. Foto: composición, HBO

La historia principal se centrará en el linaje de la familia Targaryen, la imponente casa de nobles que conquistó Westeros hasta su caída en la revolución, enfocándose en los eventos sucedidos 300 años antes de Game of thrones. Una oportunidad única para los fans de la ficción.

Los otros shows derivados estarían basados en las novelas cortas Tales of Dunk and Egg, 9 voyages (acerca de los viajes marítimos de Corlys Velaryon), Flea Bottom (sobre el barrio más pobre de Desembarco del Rey) y 10.000 ships (respecto a la princesa Nymeria).

Por otro lado, Who fears death será una adaptación de la novela postapocalíptica de Nnedi Okorafor, mientras que Roadmarks hará lo mismo con la novela de fantasía de Roger Zalazny. En ambos títulos, George R. R. Martin será el productor ejecutivo.