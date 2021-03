La Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel incluirá emocionantes entregas esperadas por los seguidores. Una de ellas es la segunda parte de Doctor Strange, película protagonizada por Benedict Cumberbatch y que seguirá los eventos ocurridos tras el final de Avengers: endgame.

Asimismo, se sabe que Wanda Maximoff tendrá relación con el largometraje del hechicero, situación que tomó más relevancia luego de estrenarse WandaVision. Ahora, una nueva imagen filtrada vía ComicBook indica cómo sería el traje de la Bruja Escarlata en la nueva entrega.

Según el medio, el usuario de Twitter, Avengersavenue, mostró el arte conceptual de las figuras de acción relacionadas con la Fase 4 del UCM, donde destacan poderosos personajes como Capitana Marvel, Hawyeke, Doctor Strange y Scarlet Witch.

Trajes de superhéroes de la Fase 4 del UCM. Foto: Twitter / Avengersavenue

De acuerdo a la fotografía, el atuendo de la Bruja Escarlata sufrió algunas modificaciones con respecto a lo que se vio al final de WandaVision, por lo que en Doctor Strange in the multiverse of madness, la superheroína podría tener un traje distinto a lo que ya se conoce.

Sin embargo, Marvel Studios todavía no ha compartido una imagen oficial de las vestimentas de sus personajes de la película secuela del hechicero, por lo que habrá que esperar más detalles antes de su estreno.

Doctor Strange 2 incorporaría a dos nuevos villanos

Luego de la reciente salida del director Scott Derrickson de Doctor Strange 2 por tener diferencias creativas, Kevin Feige y Marvel Studios llevarán la película por la ruta de la diversificación.

Según Cosmic Book News, el CEO de Marvel incorporaría a dos nuevos villanos para la cinta: Nightmare y Lilith.