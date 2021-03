Wyatt Russell confesó que hizo casting para interpretar a Steve Rogers

The Falcon and the Winter Soldier estrenó su segundo episodio en Disney Plus el pasado 26 de marzo, el cual mostró mayor protagonismo de John Walker, interpretado por Wyatt Russell, personaje que es elegido por el Gobierno de Estados Unidos como el nuevo Capitán América.

En la segunda entrega de la serie, Walker expresa que siente presión por ser el sucesor de Steve Rogers. Sin embargo, la relación de Russell con el personaje cuenta con un trasfondo que pocas personas conocen.

En una entrevista realizada por el programa Good Morning America, Wyatt Russell confesó que la primera audición a la que se presentó en su carrera fue para obtener el papel de Steve Rogers en la película Capitán América: el primer vengador.

“Es una historia divertida, pero sinceramente mi primera audición era más para leer, para ver si tenía algo de talento al actuar. No creo que entrara en la lista para obtener el personaje en algún momento. Esta vez no tenía ni idea del papel al que me estaba presentando. ‘Marvel quiere que leas para un papel, ve a por ello’. Descubrí quién era (Steve Rogers) cuando ya lo había leído el guion”, explicó el actor.

Chris Evans no fue la primera opción de Marvel para que interprete al Capitán América . Otros actores que estuvieron en la lista del estudio fueron John Krasinski, Garrett Hedlund, Jensen Ackles, Scott Porter y Michael Cassidy.

¿Quién es el U.S. Agent?

A pesar de que en un principio fue un villano, luego se convirtió en un antihéroe, que obtuvo sus habilidades gracias al tratamiento que recibió por parte de Power Broker, un misterioso personaje que le daba poderes a distintas personas sin motivo alguno.