Godzilla vs. Kong, además de ser una de las películas más esperadas del año, conlleva una pugna de poderes que los fanáticos de estos personajes han estado esperando desde que se conoció el tráiler del filme. Sin embargo, el debut de esta cinta de Warner Bros y Legendary Entertainment se ha atrasado desde el 2020, con hasta cuatro fechas de estreno.

No obstante, ya estará disponible en los cines de Estados Unidos desde el 31 de marzo . Lo propio en algunos países de Latinoamérica, como es el caso de México, país en el que Godzilla vs. Kong se estrenó el pasado 24 de marzo. Aún así, este lanzamiento híbrido en Estados Unidos (ya que se podrá ver en cines y en HBO Max), no se da igual en todos los países.

En México y Latinoamérica, el estreno solo se dará en los cines, pues HBO Max no cuenta con señal sino hasta junio próximo.

¿Cómo ver Godzilla vs. Kong sin suscripción a HBO Max?

Ya que no se puede ver Godzilla vs. Kong en Latinoamérica por HBO Max, puesto que la señal se hará efectiva desde junio de 2021, los países que tienen salas de cine habilitadas son Argentina, México, Colombia, Chile, México, Ecuador y Paraguay.

¿Cuándo se estrena Godzilla vs. Kong?

Godzilla vs. Kong en Argentina: 26 de marzo

Godzilla vs. Kong en México: 24 de marzo

Godzilla vs. Kong en Colombia: 25 de marzo

Godzilla vs. Kong en Chile: 15 de abril

Godzilla vs. Kong en Ecuador: 26 de marzo

Godzilla vs. Kong en Paraguay: 26 de marzo

Godzilla vs. Kong en Estados Unidos: 31 de marzo.

¿Godzilla vs. Kong se estrenará en cines?

Godzilla vs. Kong se estrena en los cines de los siguientes países: Argentina, México, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay y Estados Unidos.

¿Cuánto durará Godzilla vs. Kong?

La película Godzilla vs. Kong tiene una duración, según Warner Bros y Legendary Entertainment, de 113 minutos .

Reparto Godzilla vs. Kong

Alexander Skarsgard

Millie Bobby Brown

Kaylee Hottle¡

Rebecca Hall

Brian Tyree Henry

Shun Oguri

Eiza Gonzalez

Julian Dennison

Kyle Chandler

Demian Bichir

Danai Gurira.

Trailer Godzilla vs. Kong