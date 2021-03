Restore the Snyderverse: nueva campaña para salvar universo de Zack Snyder

Durante varios años, los fanáticos de DC han estado haciendo campaña para que Warner Bros libere el Snyder cut de la Liga de la justicia, acción que finalmente se llevó a cabo con el lanzamiento de las imágenes este 2021.

Con el paso de los días, seguidores de Zack Snyder no solo han compartido sus opiniones sobre la cinta, sino también pedían información sobre el llamado Snyderverse.

Sobre este tema, el director contó que el estudio le dijo que su película no era canon y que además habían decidido no trabajar más con él. Esto no solo provocó la reacción de los fanáticos, sino también el nacimiento de una nueva campaña viral: Restore the Snyderverse.

En redes sociales, fans comenzaron a compartir el hashtag tras el estreno del Snyder cut, acción que tomó fuerza el pasado 25 de marzo, fecha que se conmemora el aniversario del lanzamiento de Batman vs. Superman: dawn of justice

#RestoreTheSnyderVerse fue tendencia mundial el último jueves. Foto: Twitter

Según información de Discussing Film, #RestoreTheSnyderVerse reunió a fanáticos de todo el mundo en un mismo lapso de tiempo, lo que provocó la emisión de más de 1 000 000 de mensajes en Twitter. Este movimiento en Internet no solo marca un precedente, sino que fue celebrado por el mismo director de Justice League.

Director también apoyó la campaña a favor de sus películas. Foto: @zacksnyder/Vero

Warner Bros se aleja de Zack Snyder

Tras el estreno del Snyder cut, Ann Sarnoff, CEO de Warner Studios, dijo en una entrevista a Yahoo Movies que, si bien destacan el esfuerzo de los fans por ver las imágenes, el estudio no tiene planes de continuar la visión del cineasta.

“Con esto llega la finalización de su trilogía. Estamos muy contentos de haber hecho esto, pero estamos entusiasmados con los planes que tenemos para todos los personajes de DC que se están desarrollando en este momento”, mencionó.