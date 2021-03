¿Quién es Isaiah Bradley?: su relación con Falcon y el Soldado del invierno

Después de un comentado estreno, el esperado segundo episodio de The Falcon and the Winter Soldier de Marvel llegó a Disney Plus.

Si bien la ficción nos lleva a ver las acciones de Bucky Barnes y Sam Wilson contra el grupo The flag smashers, en este nuevo capítulo hemos visto la aparición de dos nuevos personajes.

Uno de los momentos más importantes del capítulo 2 de Falcon y el Soldado del invierno es la introducción de Isaiah Bradley. Descrito como un producto temprano del Programa de supersoldados de los Estados Unidos, también portó el traje de Capitán América en los cómics de Marvel.

¿Quién es Isaiah Bradley?

Interpretado por Carl Lumbly, este personaje es presentado en la serie como una persona desilusionada del Programa de supersoldados tras haber sido encarcelado y sometido a experimentos. En las historietas, se reveló que estuvo en la Segunda guerra mundial, pero en la ficción de Disney se indica que participó en la Guerra de corea.

Isaiah Bradley también portó el traje de Capitán América. Foto: Marvel

En Falcon y el Soldado del invierno, vemos a Isaiah contarle a Bucky todo lo que le pasó para ser llamado héroe. “Estuve 30 años en la cárcel. Experimentaron conmigo como no tienes idea”, indicó. Tras discutir, les pide a ambos que se vayan de su casa.

Ya en la calle, Sam increpa a Bucky sobre la existencia de un súper soldado afroamericano, del cual nadie sabía, y si Steve Rogers estaba enterado sobre él. “No conocía nada”, le responde su compañero.

Por otro lado, y algo que no pasó desapercibido por los fans, fue la presencia de Elijah Bradley, nieto de Isaiah, quien en los cómics se convierte en Patriot de los Young Avengers .

Elijah Bradley es Patriot de los Young Avengers. Foto: Disney +

Falcon y el soldado del invierno capítulo tres llega a Disney Plus el próximo viernes 2 de abril. El horario de estreno para Perú es a las 3.00 a. m.