Debido a la pandemia del coronavirus, Marvel Studios ha tenido que replantear su calendario de estrenos 2021. Los títulos serán lanzados en los cines y en Disney Plus por medio de Premium Access.

Una de las entregas con más cambios es Black Widow. La cinta iba a llegar a la pantalla grande el 1 de mayo de 2020, pero tuvo que retrasarse en reiteradas ocasiones. A continuación, mostramos la fecha exacta de los filmes del UCM en 2021.

Nuevo calendario de las películas del UCM en 2021

Black Widow - 9 de julio de 2021

Contrario a lo que muchos fans creían, la precuela no se tratará de la vida de Black Widow antes de convertirse en una espía, sino de una de sus últimas aventuras. Tras los sucesos de Capitán América: civil war, Natasha Romanoff experimenta la soledad, por lo que decide resolver aspectos de su pasado que aún la persiguen.

Shang-Chi and the legend of the ten rings - 3 de septiembre de 2021

Por el momento, se desconoce cualquier detalle sobre la trama, pero sí se presume que se trataría de una nueva Black Panther para Marvel, y dará visibilidad a la comunidad asiática.

Al respecto, el cineasta Destin Daniel Cretton ya había explicado que no quería contribuir a ningún estereotipo asiático. “Esperamos poder mostrar diferentes visiones tanto de asiáticos-americanos, como de chinos-americanos”, subrayó el director.

The Eternals - 5 de noviembre de 2021

Según dicta la sinopsis, The Eternals son antiguos alienígenas que han estado viviendo en la Tierra en secreto durante miles de años. Después de los eventos ocurridos en Avengers: Endgame, una tragedia inesperada los obliga a abandonar las sombras para reunirse contra el enemigo más antiguo de la humanidad: los Deviants.

Spider-Man: no way home - 17 de diciembre

Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, habló sobre la posible trama de Spider-Man 3 en una entrevista realizada por Comicbook en julio de 2020.

“Creo que será totalmente diferente. Al final de Iron Man tuvimos a un héroe revelando su identidad, por lo que en las siguientes películas no podíamos volver a recurrir a la identidad secreta. Ahora, la gente sabe la identidad de Peter Parker. ¿A dónde nos llevará? Ya veremos. Pero es emocionante que, una vez más, nos permitan contar una historia de Peter Parker que nunca se haya hecho en cine”, expresó el ejecutivo.