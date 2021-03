Capitana Marvel 2 confirmada: Brie Larson está lista para inicio de rodaje

La superheroína más poderosa del Universo Cinematográfico de Marvel está lista para retornar en una próxima entrega luego de que Marvel Studios anunció una secuela durante el Disney investor’s day. Ahora, la realización del filme protagonizado por Brie Larson está más cerca que nunca.

Según dio a conocer Production List, la producción está lista para iniciar el rodaje de Capitana Marvel 2 el próximo el 31 de mayo, sin mayor dato sobre la fecha de finalización. Tras la noticia, los fans no tardaron en especular la trama de la continuación tras los eventos de Avengers: endgame.

La cinta original nos presentó a la guerrera extraterrestre de la civilización Kree. Con la ayuda de Nick Fury, descubrió los secretos de su pasado mientras aprovecha sus poderes para terminar una terrible guerra. Sin embargo, nunca esperó una tan grande como la liderada por el ’Titán Loco’.

Lo más probable es que la segunda parte muestre a la superheroína cósmica viajando por el universo para mostrar cómo otros mundos se recuperaron del chasquido de Thanos y otras consecuencias del mismo. Solo queda esperar que inicien las grabaciones para conocer más detalles.

Brie Larson afirma que Capitana Marvel es la más fuerte del MCU

“Quiero decir, obviamente creo que soy el más fuerte porque eso es. Voy a continuar con ese rumor. ¿Por qué es Capitana Marvel? No lo sé, no lo escribí. Así es como es. Estos son solo hechos. No los invento. Creo que Thanos hizo trampa”, declaró la actriz anteriormente.

Luego de esto, también comparó a Capitana Marvel con el ‘Dios del Trueno’ y reafirmó su posición. “Me encanta la pregunta, porque obviamente tengo una cosa irónica con Chris Hemsworth al respecto. Él está muy convencido de que es el más fuerte, así que todo es divertido. Honestamente, creo que el personaje que amas es el más fuerte, pero soy parcial, así que diré que soy yo”.