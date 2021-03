The last of us: diferencias con videojuego serán superficiales, según creador

The last of us ha calado hondo en la historia de los videojuegos gracias a su historia de supervivencia protagonizada por Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey). Ahora, HBO adaptará la ficción para la pantalla chica y los fans no podrían estar más emocionados con el resultado.

Por el momento no hay una fecha de estreno, puesto que el proyecto se encuentra en etapas iniciales. Sin embargo, Craig Mazin, el showrunner del programa, explicó al portal ING que la producción tomará pequeñas libertades creativas al adaptar el videojuego.

“En cuanto a cosas más superficiales, como si un personaje debe llevar la misma camisa de cuadros o la misma camisa roja, pueden aparecer o no. Eso es mucho menos importante para nosotros que respetar el núcleo de quiénes son estas personas y el núcleo de su viaje”, explica Mazin, dejando en claro que la esencia no se perderá.

La serie está producida por Craig Mazin, el creador de Chernobyl, y Neil Druckmann, el escritor y director creativo del videojuego de Naughty Dog. Se trata de una dupla que le quitó la preocupación a los fans temerosos de una adaptación fallida.

“Ambos son visionarios en una liga propia. Con ellos a la cabeza junto a la incomparable Carolyn Strauss, esta serie seguramente resonará tanto con los fanáticos acérrimos de los juegos de The last of us como con los recién llegados a esta saga que define el género”, señaló anteriormente la vicepresidenta ejecutiva de la programación, Francesca Orsi.

The last of us - sinopsis oficial

La historia se centra en la relación entre Joel, un contrabandista en este nuevo mundo, y Ellie, una adolescente que puede ser clave para la cura de una pandemia mortal. Joel es un sobreviviente que es contratado para acompañar a la niña de 14 años fuera de una zona de cuarentena.