The Falcon and the Winter Soldier: juguete muestra a Sam como Capitán América

The Falcon and the Winter Soldier está a pocas horas de estrenar su segundo episodio en Disney Plus y miles de personas esperan con ansias la nueva entrega de la historia protagonizada por Anthony Mackie y Sebastian Stan.

En el primer capítulo, se confirmó que Falcon aún no asume el rol del Capitán América, en su lugar el gobierno de Estados Unidos nombró a John Walker como el sucesor de Steve Rogers.

Aunque debemos esperar los próximos episodios de The Falcon and the Winter Soldier para conocer lo que deberá pasar Sam Wilson para que se apropie del escudo, una nueva filtración reveló el traje que Falcon llevará cuando sea el nuevo Capitán América .

Las imágenes llegaron mediante una publicación del portal web chino Tmall, donde puede verse a la figura de acción de la línea Marvel Select, basada en la serie del UCM.

Sam Wilson como el nuevo Capitán América. Foto: Tmall

The Falcon and the Winter Soldier - sinopsis oficial

Falcon y el Soldado del Invierno deberán aceptar la decisión de Steve Rogers de quedarse en el pasado con su amada Peggy Carter. También tendrán que confrontar al Gobierno de Estados Unidos, el cual buscará el reemplazo del Capitán América, quien está encarnado en John Walker, también conocido como U.S. Agent.

The Falcon and the Winter Soldier - tráiler

¿A qué hora y dónde se estrena el capítulo 2 de The Falcon and the Winter Soldier?

El episodio 2 de The Falcon and the Winter Soldier llegará este viernes 26 de marzo de 2021, a las 3.00 a. m. (hora peruana). La serie estará disponible a través de la plataforma online Disney Plus.