The Flash: Michael Keaton duda sobre su regreso como Batman por COVID-19

El Batman de Michael Keaton renovó al personaje en los años 90 y se convirtió en un referente para las futuras generaciones. Más de 30 años después, el regreso del actor como el Hombre Murciélago en el Universo Extendido de DC ha emocionado a sus seguidores.

Su soñada participación en The Flash dio de qué hablar tras el anuncio del director Andy Muschietti el año pasado. Parecía que todo era cuestión de tiempo para tener más detalles sobre el rol de Keaton en la ficción, pero el mismo actor brindó declaraciones a Deadline que cambiarían los planes del proyecto.

”Tengo muchas cosas en marcha ahora. (...) En algún lugar de mi iPad hay una iteración de todo el asunto de Flash que aún no he tenido tiempo de leer. Los llamé y dije: ‘Tengo que ser honesto con vosotros. No puedo mirar nada ahora mismo. Estoy tan metido en esto que estoy haciendo. Además, estoy preparando una cosa que estoy produciendo. Así que sí, está eso’”, contó al medio.

Tras estas palabras, agregó que la pandemia de COVID-19 es el principal factor que determinará si finalmente pisará el set de grabación de The Flash. ”Eso determinará todo y por eso vivo afuera de la ciudad en 17 acres, apartado de todo el mundo. (...) Me tiene muy preocupado. Reviso y pienso: ‘¿Esto irá a matarme, literalmente?’. Y bueno, si es que no, entonces podemos conversarlo”, explicó.

La importancia de Michael Keaton como Batman en The Flash

En conversación de con Variety, el director aseveró que se revelará todo sobre el Batman original y su importancia en la historia. “Él es la línea de base. Es parte de ese estado inalterado antes de lanzarnos a la aventura de Barry. (...) Hay una familiaridad allí”, detalló anteriormente.

,