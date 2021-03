John Wick 4 y 5 no contarán con Derek Kolstad, creador de la saga

John Wick se prepara para regresar a la pantalla grande. Con dos entregas más confirmadas por el propio Keanu Reeves, la historia del asesino sufre una baja importante al prescindir de los servicios de su creador, Derek Kolstad.

Kolstad es quien escribió las dos primeras películas y en el tercer filme, titulado Parabellun, tuvo la ayuda de Shay Hatten, Chris Collins y Marc Abrams.

E l guionista reveló en una entrevista con Collider que él no eligió dejar la saga : “No, no ha sido mi decisión. Cuando piensas en asuntos contractuales, en la tercera compartí el crédito con varias personas, y como ya no necesitan que yo esté, no vuelven a contar conmigo”.

Sin embargo, Kolstad no guarda rencor a nadie después de su despido y admitió que seguirá en contacto con el director de John Wick, Chad Stahelski.

“Sigo siendo amigo de Chad y de David Leitch. No sé que va a pasar, pero tengo ganas de verlo. Viendo lo que es la industria y cómo funcionan las cosas, creo que hay que agradecerlo todo y desear lo mejor para los que participan en el trabajo. Y sí, es personal, por lo que nunca voy a hablar mal de John Wick. Quiero que esta saga sobreviva y prospere”, expresó el creativo.

John Wick 4 es una de las cintas más esperadas de los próximos años. Créditos: Lionsgate/composición