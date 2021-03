Hannah Montana: curiosidades de la serie de Disney con Miley Cyrus

Hannah Montana, la serie éxito de Disney Channel, cumplió 15 años desde su primera emisión en la televisión. En motivo al aniversario, Disney Plus lanzó una sección destacada para celebrar la icónica producción juvenil protagonizada por Miley Cyrus, caracterizada por su humor y canciones originales.

A continuación te compartimos las curiosidades más increíbles del show que sigue dando de qué hablar pese al paso de los años. ¿Qué ocurrió detrás de cámaras de los 102 episodios divididos en cuatro temporadas?

Miley Cyrus no fue la primera opción

Por sorprendente que parezca, Miley Cyrus no fue la primera opción para interpretar a Hannah Montana sino Taylor Momsen (Gossip Girl). Los productores del programa finalmente cambiaron de parecer cuando Billy Ray Cyrus aceptó el papel de padre de la protagonista.

Hannah Montana casi obtiene otro nombre

No solo el rostro de la protagonista iba a ser otro. El nombre Hannah Montana también fue puesto a discusión, puesto que querían dejar claro que los orígenes de la artista eran de Texas, lo cual colocó a Alexis Texas como una fuerte tentadora alternativa.

La idea original surgió de un episodio de Raven

¿Siempre se trató de un spin-off? Como se recuerda, la serie Raven lanzó el episodio Goin Hollywood donde la trama giraba en torno a una estrella infantil que quería ser una chica normal en el instituto. Tras su éxito, Disney Channel dio luz verde a la serie cambiando el papel de actriz por el de una cantante.

Disco de Hannah Montana fue el más vendido de EE. UU.

Los temas musicales siempre fueron un sello característico de la serie, pero pocos esperaban que marcaran un hito en la historia. La banda sonora se convirtió en el álbum más vendido de Estados Unidos en 2006. El disco debutó como número 1 de la lista Billboard en su primera semana.

Taylor Swift escribió una canción para Hannah Montana

En paralelo con el lanzamiento de Hannah Montana: the movie, Taylor Swift estaba despegando como una joven promesa del género country. Por este motivo, la artista apareció en una escena cantando el tema Crazier y participó en la composición de una de las canciones: You’ll always find your way back home.

Una actriz de Stranger Things aparece en la película

Otro detalle resaltable de la mencionada película fue la participación de Natalia Dyer, conocida actualmente como Nancy en Stranger Things. En la cinta, la joven actriz interpreta a Clarissa Grange, una de las hijas del malvado periodista que descubre el secreto de Hannah.