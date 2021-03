Suicide Squad no tendrá Ayer cut: Warner descarta toda posibilidad

Suicide Squad, la cinta dirigida por David Ayer, tuvo un exitoso estreno pero no contó con el respaldo de la crítica ni de los fans. Tras el anuncio de Zack Snyder’ Justice League, la campaña para que se lance el corte de Ayer no hizo más que acrecentarse.

De hecho, el mismo director mencionó en distintas entrevistas que la cinta cuenta con varias escenas eliminadas, por lo que se mostró muy entusiasta con la idea. Para su mala fortuna, una versión así no tiene cabida en el Universo Extendido de DC u otros medios como HBO Max.

A través de un comunicado, la CEO de WarnerMedia Studios, Ann Sarnoff, habló sobre el futuro el DCEU. No solo desestimó la idea de restaurar el Snyderverse, sino que también fulminó las posibilidades de ver el corte de Suicide Squad: “No vamos a desarrollar el montaje de David Ayer”.

La decisión ha desmoralizado a los fans más entusiastas con el soñado proyecto, incluyendo al propio director. A través de Twitter, Ayer se limitó a cuestionar la razón detrás, pero igualmente se mostró resignado ahora que la compañía dejó en claro su postura.

Una de las principales razones podría radicar en el estreno de The Suicide Squad, la película de James Gunn que funcionaría como secuela y reboot de la cinta original. Además de crear confusión al público, la magnitud de la campaña Release the Ayer cut no fue tan mediática, por lo que pudieron obviarla sin tanto problema.

Los cambios que presenta el David Ayer’s Suicide Squad

Entre los cambios con los que cuenta el corte de David Ayer se contempla la mayor participación en pantalla de Jared Leto como el Joker, además del romance entre Harley Quinn (Margot Robbie) y Deadshot (Will Smith).

El cineasta indicó que aquellas escenas se tuvieron que quitar en posproducción, ya que los directivos de Warner Bros no estaban de acuerdo con sus ideas.

Suicide Squad - sinopsis oficial

Amanda Waller (Viola Davis), lideresa de la agencia secreta A.R.G.U.S., ofrece reclutar a los villanos más crueles, con habilidades letales e incluso mágicas, para que trabajen para ellos.

Sin demasiadas opciones para dar una negativa, los ocho villanos más peligrosos del mundo acceden a colaborar con el Gobierno de Estados Unidos en misiones secretas, casi suicidas, para así lograr limpiar su expediente.