Falcon y el Soldado del invierno es el estreno más exitoso de Disney Plus

A dos semanas del final de WandaVision, Marvel ya tiene otro éxito en Disney Plus. Con el estreno de Falcon y el Soldado del invierno, fans no solo siguen la historia el Universo Cinematográfico de Marvel, sino también están conociendo a nuevos personajes.

Con la emisión de la serie, también se anunció un nuevo récord del streaming. De acuerdo a Variety, el primer capítulo de Falcon and the Winter soldier fue el lanzamiento más visto hasta ahora de cualquier serie en el servicio .

Si bien Disney Plus no reveló los números detrás de este logro, sí mencionó que tuvo un mejor debut que WandaVision y las dos temporadas de The Mandalorian.

Este avance en el streaming no debería sorprendernos, considerando lo que se reveló durante la reunión anual de accionistas de Disney a principios de marzo.

Aquella vez, se indicó que Disney Plus había pasado su meta de 100 millones de suscriptores tras su lanzamiento en noviembre de 2019. El éxito de WandaVision y The Mandalorian, así como los estrenos de películas de Pixar como Soul y Raya y el último dragón, probablemente jugaron un papel importante en el aumento de la popularidad del portal online.

WandaVision culminó su paso por Disney Plus tras 9 emocionantes capítulos. Foto: Marvel Studios

Falcon y el soldado del invierno

La serie comenzó su transmisión el pasado 19 de marzo. Fanáticos podrán disfrutar de seis entregas, las cuales se emitirán todos los viernes durante las próximas semanas. Actualmente no hay anuncios para una segunda temporada, aunque el director de Marvel Studios, Kevin Feige, ha confesado que se están intercambiando algunas ideas .