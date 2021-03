The last of us: serie tendrá algunas diferencias con el videojuego

Después de que se confirmara que The last of us tendrá una serie producida por HBO y que estará protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ransey, en los papeles de Joel y Ellie respectivamente, miles de fanáticos del videojuego de Naughty Dog esperan con ansias el estreno.

A pesar de que no se tiene información acerca la producción de la serie, ahora se sabe que The last of us se tomará libertades al adaptar el videojuego. Este detalle llega gracias a una entrevista que le realizó el portal ING a Neil Druckmann, uno de los creadores del show.

“Es gracioso ver que el diálogo que hice para los juegos está en los guiones de HBO. Otras veces se desvían mucho para lograr un mejor resultado porque estamos tratando con un medio diferente”, expresó el showrunner.

Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de programación de HBO, elogió a Craig Mazin y Neil Druckman en una entrevista realizada por ComicBoook en noviembre de 2020.

“Craig y Neil son visionarios en una liga propia. Con ellos a la cabeza, junto a la incomparable Carolyn Strauss, esta serie seguramente resonará tanto con los fanáticos acérrimos de los juegos de The last of us como con los recién llegados a esta saga que define el género. Estamos encantados de asociarnos con Naughty Dog, Word Games, Sony y PlayStation para adaptar esta historia épica y poderosamente inmersiva”, indicó Orsi.

¿De qué trata la historia de The last of us?

La historia se centra en la relación entre Joel, un contrabandista en este nuevo mundo, y Ellie, una adolescente que puede ser clave para la cura de una pandemia mortal. Joel es un sobreviviente que es contratado para acompañar a la niña de 14 años fuera de una zona de cuarentena.