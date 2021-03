The Falcon and the Winter Soldier recibe buena puntuación en Rotten Tomatoes

The Falcon and the Winter Soldier estrenó su primer capítulo en Disney Plus el pasado 19 de marzo y miles de personas recibieron con agrado la historia protagonizada por Anthony Mackie y Sebastian Stan.

Al igual que WandaVision, Falcon and the Winter Soldier también ha conseguido una buena recepción por parte de los críticos, que le dan un 93% de comentarios positivos en Rotten Tomatoes . Esta puntuación está basada en las valoraciones de 107 periodistas especializados en cine y televisión.

¿A qué hora y dónde se estrena el capítulo 2 de The Falcon and the Winter Soldier?

El episodio 2 de The Falcon and the Winter Soldier llegará este viernes 26 de marzo a las 3.00 a. m. (hora peruana). La serie estará disponible a través de la plataforma online Disney Plus. Descubre los horarios de estreno según tu país:

Perú: viernes 26 de marzo a las 03.00 a. m.

México: viernes 26 de marzo 02.00 a. m.

Argentina: viernes 26 de marzo 5.00 a. m.

Chile: viernes 26 de marzo 05.00 a. m.

Brasil: viernes 26 de marzo 05.00 a. m.

Colombia: viernes 26 de marzo 03.00 a. m.

The Falcon and the Winter Soldier - sinopsis oficial

Falcon y el Soldado del Invierno deberán aceptar la decisión de Steve Rogers de quedarse en el pasado con su amada Peggy Carter. También tendrán que confrontar al Gobierno de Estados Unidos, el cual buscará el reemplazo del Capitán América, quien está encarnado en John Walker, también conocido como U.S. Agent.