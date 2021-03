Zack Snyder’s Justice League: ¿por qué no habrá segunda parte?

La Liga de la Justicia, dirigida por Zack Snyder, amplió la conocida historia y desarrolló más a los héroes que batallaron contra Steppenwolf y el ejercito de Darkseid. Su estreno en HBO Max fue un rotundo éxito y los fans estaban esperanzados de que esto reanime el Universo Extendido de DC para producir más títulos derivados.

Sin embargo, el presidente de DC films, Walter Hamada, ya había asegurado a The New York Times que el director y su película no tenían lugar en la franquicia. “Al menos por ahora, Snyder no es parte del nuevo plan de DC films y los ejecutivos del estudio describen su proyecto para HBO Max como un callejón sin salida narrativa, una calle que conduce a ninguna parte”, señaló.

Zack Snyder estrenó su versión de Justice League en HBO Max. Foto: composición/Warner Bros

¿De qué iba a tratar Justice League 2?

“La llegada de Legion of Doom en Liga de la Justicia 2 iba a ser un arco bastante amplio. Esto se debe a que Riddler descifraría la ecuación antivida para después quitarse la vida frente a Batman antes de la llegada de Darkseid, quien buscaría esta ecuación. Posteriormente, Black Manta y Ocean Master acabarían con Aquaman, mientras que Dr. Poison hacía lo mismo con Wonder Woman”, contó el argumento filtrado.

“Por otro lado, Captain Cold detendría a Flash y destruiría a Cyborg. Tras eso, Superman sería controlado por Darkseid y acabaría con Lex Luthor dando paso a la pesadilla de Batman. El desenlace sería en Liga de la Justicia 3, donde Flash viajaría en el tiempo para alertar a Bruce Wayne y volvería todo a la normalidad”, concluyó.

Más secuelas frustradas

Como si una secuela fuera poco, Zack Snyder incluso había firmado que tenía planeado una saga de más entregas para la Liga de la Justicia. “Jamás pensé que estaría aquí terminando JL. Es increíble, no podría estar más feliz y emocionado porque puedan verla. Lo que yo hice, mi visión sobre esos personajes y el viaje que quise que tomaran, se sabe que lo planeé en unas cinco películas”, detalló a Comicbook.