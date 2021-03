The Falcon and the Winter Soldier: creador habla sobre la trama de US Agent

The Falcon and the Winter Soldier se estrenó con éxito en Disney Plus. La serie, que cuenta la historia de Sam Wilson y Bucky Barnes después de los eventos ocurridos en Avengers: endgame, emitió su primer episodio este 19 de marzo.

Uno de los nuevos personajes del UCM que se incorporó en el capítulo 1 fue John Walker, quién es elegido por el Gobierno de los Estados Unidos para ser el reemplazo de Steve Rogers. Walker es conocido en los cómics como US Agent, antihéroe con poderes similares a los del Capitán América.

En una entrevista con el portal Polygon, el showrunner de Falcon and the Winter Soldier, Malcolm Spellman, habló sobre la importancia de US Agent en la serie. Según Spellman, la historia de Walker será similar a la de Winter Soldier , un veterano de guerra que al regresar a casa recibe poco apoyo por parte de su nación.

“Bucky Barnes está lidiando con el dolor, lo mismo con John Walker. Ambos tienen diferentes encarnaciones de una historia de veteranos, en el sentido de que haces todo por un país y luego, ¿quién está ahí para recoger las piezas por ti? También tenemos a Sam lidiando con el simbolismo de ser el Capitán América y si es apropiado”, expresó el creador de la serie.

Wyatt Russell intepreta a US Agent en la nueva serie de Disney Plus. Foto: Marvel Studios

The Falcon and the Winter Soldier - sinopsis oficial

Falcon y el Soldado del Invierno deberán aceptar la decisión de Steve Rogers de quedarse en el pasado con su amada Peggy Carter. También tendrán que confrontar al Gobierno de Estados Unidos, el cual buscará el reemplazo del Capitán América, quien está encarnado en John Walker, también conocido como U.S. Agent.