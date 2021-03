Loki: Disney Plus comparte el póster oficial del villano del UCM

Tras el estreno de WandaVision y The Falcon and the Winter Soldier en Disney Plus, muchos usuarios de la plataforma virtual esperan con ansias la llegada de Loki. La entrega expandirá las aventuras del ‘Dios de las mentiras’ a cargo del actor Tom Hiddleston.

A modo de recordatorio, el servicio de streaming de ‘La casa del ratón’ compartió una fotografía del poderoso villano, quien aparece con los brazos ocultos. Asimismo, se puede ver un enorme reloj dorado en el fondo.

La serie Loki se lanzará vía streaming. Foto: Marvel Studios

El objeto en mención podría hacer alusión a los viajes en el tiempo que estarán presentes a lo largo de la serie. No obstante, también haría referencia a que faltan pocos días para que el show llegue de manera online.

Como se sabe, Loki se estrenará en Disney Plus el 11 de junio de 2021 . Por el momento, se desconoce cuántos capítulos tendrá el programa y cuál será la duración de cada uno de estos.

¿De qué tratará Loki, serie de Disney Plus?

En esta ocasión, Loki será un viajero del tiempo y el espacio a lo largo de la historia de la humanidad, pero sus planes se verán amenazados por la Agencia de Variación Temporal, que lo recluta para que sea uno de sus agentes. Si bien deberá revivir sus errores del pasado, al parecer, y como para no perder la costumbre, se saldrá con la suya.

La serie revelará los acontecimientos tras Avengers: endgame, en los que Loki logra robar el Tesseracto y luego huye ante la presencia de los Vengadores.