Linterna Verde: Ryan Reynolds defiende la película de las críticas

Linterna Verde, la película dirigida por Martin Campbell, es uno de los títulos más reprobados por parte de los mismos seguidores de DC. La críticas más feroces la catalogaron como una obra impersonal, poca ambiciosa y trillada, lo que evitó que Ryan Reynolds se atreviera a ver la película acabada.

Una década después de su estreno, el protagonista decidió mirar la cinta. “Yo sólo leí mis partes en el guion, así que me emociona genuinamente ver esto”, anunció en su cuenta oficial de Twitter para sorpresa de todos sus seguidores.

“Quizás esté hablando la Aviation Gin, ¡pero Green Lantern no era para tanto! Cientos de personas del equipo y el reparto hicieron un trabajo increíble. Y aunque no sea perfecta, no es una tragedia. La próxima vez no esperaré una década para verla”, fueron las palabras del actor.

Tras esto, se animó a analizar una escena de su personaje en la ficción. “Dios, una secuencia de un recuerdo trágico de infancia mostrando la muerte de un padre. Diseñada para crear un nivel de profundidad en nuestro héroe y empatía bien ganada. Disney perfeccionó este movimiento”, apuntó.

Afiche promocional de Linterna Verde. Foto: Warner Bros

Poco antes de ver la película, el actor lanzó un tuit para preguntar a los fans: “¿Es muy pronto para pedir un Snyder Cut de esta película?”. Aunque se trate de una broma, sus seguidores respondieron de que sería de una idea atractiva para solventar las fallas de la cinta, tal como lo hizo Zack Snyder con Justice League.

Linterna Verde - sinopsis oficial

Adaptación en imagen real del popular personaje de DC Comics, Linterna Verde. A Hal Jordan (Ryan Reynolds), un piloto de prueba, un extraterrestre moribundo le ofrece un anillo que le concede poderes extraordinarios. Gracias a ello es reclutado para una misión de paz intergaláctica.