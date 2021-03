Justice League: Zack Snyder habla sobre versión de Joss Whedon

La Justice League de Zack Snyder es la película que está dando de qué hablar en las redes sociales, tras su gran estreno en HBO Max el último 18 de marzo. Se trata nada menos que de la cinta más esperada por parte de los fans del Universo Extendido de DC, quienes pedían su lanzamiento desde hace 4 años.

El resultado en pantalla ha asombrado a los espectadores por todo el contenido que no vio la luz en la versión teatral realizada por Joss Whedon. Las comparaciones no tardaron en aparecer, por lo que Snyder habló sobre la cinta que llegó a cines en 2017.

"Para gustos, colores", dice el refrán que podría dividir a los fans. Foto: composición / Warner

“Hubo algunas cosas. Hubo una tragedia en mi familia que realmente lo consumió todo. Francamente, no había visto la película, todavía no he visto la versión teatral de la película, así que tal vez he podido amortiguar mi enojo simplemente sin saber qué sucede de manera diferente (risas)”, contó a Jake’s Takes.

“A mi elenco, los amo, y realmente solo quiero lo mejor para ellos, así que realmente se trataba de que yo dijera [los apoyo]. Estaba seguro de que la película no era lo que había planeado, pero también sentí que mi pelea había sido arrebatada. Así que dejé que fuera lo que era”, finalizó el cineasta.

Justice League de Zack Snyder

¿De qué trata Zack Snyder’s Justice League?

Decidido a garantizar que el último sacrificio de Superman (Henry Cavill) no fuera en vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) une fuerzas con Diana Prince (Gal Gadot) para reclutar un equipo de metahumanos para proteger al mundo de una inminente amenaza de proporciones catastróficas.

La tarea resulta más difícil de lo que Bruce imaginaba, ya que cada uno de los reclutas debe enfrentarse a los demonios de su propio pasado para trascender lo que los ha frenado, permitiéndoles unirse y finalmente formar una liga de héroes sin precedentes.