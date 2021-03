Falcon and the Winter Soldier: ¿quién es John Walker, el nuevo Capitán América?

The Falcon and the Winter Soldier estrenó su primer capítulo en Disney Plus. El nuevo show del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) contará los sucesos que ocurrieron tras Avengers: endgame y como Sam Wilson y Bucky Barnes superan sus conflictos personales.

Uno de los nuevos personajes que vimos al final del primer episodio fue John Walker, interpretado por Wyatt Russell, que es elegido por el gobierno de Estados Unidos como el nuevo Capitán América.

Por tal motivo, en esta nota sabrás más sobre el enigmático personaje que en los cómics toma el alias de U.S. Agent, uno de los principales enemigo de Steve Rogers.

¿Quién es el U.S. Agent?

A pesar de que en un principio fue un villano, luego se convirtió en un antihéroe, que obtuvo sus habilidades gracias al tratamiento que recibió por parte de Power Broker, un misterioso personaje que le daba poderes a distintas personas, sin motivo alguno.

Primera aparición de John Walker en los cómics de Marvel

La primera aparición de U.S. Agent en los cómics fue en Capitán América #323, publicado en noviembre de 1986. El primer alias que adoptó Walker fue el del Súper Patriota, pero meses después tuvo un cambio de apariencia al ser el nuevo Capitán América.

John Walker - poderes y habilidades

Walker tiene habilidades similares a las de Steve Rogers, debido al suero que recibió por parte de Power Broker. Es un experto en combate cuerpo a cuerpo y con el uso del escudo, al igual que el Capitán América, U.S. Agent también tiene fuerza, agilidad, reflejos y resistencia aumentada. Su maestro fue Taskmaster, villano que tiene el poder de copiar las técnicas de otros superhéroes.

