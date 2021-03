The Falcon and The Winter Soldier es la nueva serie de Marvel Studios para Disney Plus que nos mostrará las aventuras de Sam Wilson y Bucky Barnes después de los eventos de Avengers: Endgame. La dupla enfrentará diversos retos tras la decisión de Steve Rogers de dejar atrás su identidad como el Capitán América.

Como reveló hace unos días el CEO de Marvel Studios, el personaje protagonizado por Chris Evans no volverá al UCM. No obstante, el legado del ‘Cap’ se hará sentir en una serie que promete acción y sorpresas para los fans, al punto que Kevin Feige dice tener ideas para una posible segunda temporada.

Si no quieres perderte el estreno de esta esperada producción de Marvel, aquí te dejamos los horarios de estreno en diversos países de América Latina.

¿Cuándo se estrena The Falcon and The Winter Soldier?

La fecha de estreno de The Falcon and The Winter Soldier es este viernes 19 de marzo.

The Falcon and The Winter Soldier se estrena este 19 de marzo. Foto: Disney Plus

¿A qué hora se estrena The Falcon and The Winter Soldier?

The Falcon and The Winter Soldier se estrenará en horas de la madrugada de Latinoamérica. En Perú, el primer episodio podrá verse desde las 3.00 a. m. Revisa a continuación los horarios en otros países:

The Falcon and The Winter Soldier: horario en México

El primer episodio de The Falcon and The Winter Soldier se estrena a las 2.00 a. m. del centro de México.

The Falcon and The Winter Soldier: horario en Colombia

En Colombia, el primer episodio de The Falcon and The Winter Soldier podrá verse desde las 3.00 a. m.

The Falcon and The Winter Soldier: horario en Perú

Al igual que en Colombia, el estreno de The Falcon and The Winter Soldier será a las 3.00 a. m. de Perú.

The Falcon and The Winter Soldier: horario en Chile

En Chile, el primer episodio de The Falcon and The Winter Soldier podrá verse desde las 5.00 a. m.

The Falcon and The Winter Soldier: horario en Argentina

Si estás en Argentina, podrás ver el primer capítulo de The Falcon and The Winter Soldier a partir de las 5.00 a. m.

The Falcon and The Winter Soldier: horario en Venezuela

En territorio venezolano, el estreno de The Falcon and The Winter Soldier será a las 4.00 a. m.

The Falcon and The Winter Soldier: horario en Ecuador

Si vives en Ecuador, podrás ver el primer episodio de The Falcon and The Winter Soldier a partir de las 3.00 a. m.

The Falcon and The Winter Soldier: horario en Paraguay

En Paraguay, el primer capítulo de The Falcon and The Winter Soldier se estrena a las 5.00 a. m.

The Falcon and The Winter Soldier: horario en Uruguay

El primer capítulo de The Falcon and The Winter Soldier estará disponible en Uruguay desde las 5.00 a. m.

Anthony Mackie y Sebastian Stan vuelven al universo Marvel. Foto: Disney Plus

¿Cómo ver el estreno de The Falcon and The Winter Soldier?

El estreno de The Falcon and The Winter Soldier se podrá ver en la plataforma online de streaming Disney Plus. En este servicio, que tiene un costo para paquetes anuales y mensuales, podrás encontrar las películas y series producidas por Marvel Studios.