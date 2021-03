Zack Snyder’s Justice League: cineastas y actores celebran estreno de cinta

La esperada película Liga de la Justicia de Zack Snyder se estrenó este jueves 18 de marzo en HBO Max para la alegría no solo de los fans, sino de diversos directores y actores de la industria del cine que celebraron su llegada en redes sociales.

Por medio de Twitter, los hermanos Russo fueron los primeros en felicitar a Zack Snyder por el lanzamiento del filme. “De dos adictos a los superhéroes a otro, tan emocionados de que su visión se haya hecho realidad. Mucho respeto. Estaremos observando junto con todos los demás”, comentaron.

Zack Snyder’s Justice League. Foto: captura Twitter / Russo Brothers

Asimismo, el protagonista de Deadpool, Ryan Reynolds, también compartió un tuit para apoyar la nueva entrega del popular cineasta. Junto a su publicación, el actor adjuntó una fotografía en la que aparece su laptop y una botella de Aviation Gin, bebida alcohólica de su compañía.

Matt Reeves, director de The Batman, no pudo evitar enviar algunas palabras a su compañero de cine. “Qué viaje tan largo, doloroso y épico hasta el día de hoy, amigo mío. Pero lo hiciste. Tan feliz de que tu visión finalmente se comparta con el mundo Zack Snyder. No puedo esperar a ver #ZackSnydersJusticeLeague”.

Zack Snyder’s Justice League. Foto: captura Twitter / Matt Reeves

En otros comentarios que se sumaron fueron los de Marv Wolfman (Cyborg), Ray Fisher (La Liga de la Justicia), Rob Liefeld (Deadpool), Zak Penny (The incredible Hulk) y Ray Porter (Darkseid).

Zack Snyder’s Justice League - tráiler

¿Qué es Zack Snyder’s Justice League?

La versión de Justice League que llegó a los cines no fue del agrado del público y los fans responsabilizaron a Joss Whedon, cineasta que reemplazó a Snyder tras dejar la silla del director por problemas familiares.

Es así que miles de personas iniciaron una campaña en redes sociales para liberar el corte original con el hashtag #ReleaseTheSnyderCut. Tres años después, sus deseos se volvieron realidad.