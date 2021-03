‘Sky Rojo’: El osado retrato de la prostitución

Cansadas de la explotación, el abuso y el secuestro de su proxeneta, tres prostitutas huyen del burdel donde laboran e inician una peligrosa huida evadiendo a dos matones quienes las persiguen para darles muerte.

‘Sky Rojo’ es el título de la nueva serie de Netflix que aborda el flagelo de la trata de mujeres al mejor estilo de Quentin Tarantino: con una mirada cruda, pinceladas de humor negro y el lenguaje del cómic. “Ese es nuestro caballo de Troya. Tratamos de entrar en muchos hogares con el envoltorio del entretenimiento, la música, la acción, pero una vez que estamos dentro, se descubre el verdadero mensaje que es dar luz a esa problemática que normalmente escondemos. No pretendemos adoctrinar, pero sí dar un mensaje importante”, manifiesta a través del Zoom la actriz española Verónica Sánchez, quien junto a sus otras dos compañeras protagonistas conversa con La República sobre esta historia que llegará al streaming el 19 de marzo.

Sánchez interpreta a Coral, una joven preparada y con estudios que se recluta en el burdel , escondiéndose de algo o de alguien. Sin embargo, en el camino, se verá atrapada por este infierno del que luchará por salir, mientras lidia con sus recuerdos, sus amores y las drogas. “La manera de contar la historia no trivializa, banaliza o desmerece el mensaje sino lo contrario, lo hace más digerible porque Sky te congela la sonrisa de pronto, pero abre la puerta para contar lo que quieres contar. No todo el mundo quiere ver un documental sobre trata de mujeres, pero la serie es como el azúcar que envuelve la medicina, lo hace menos duro”, dice.

Su compañera de reparto, la actriz cubana Yani Prado añade: “‘Sky Rojo’ no tiene el objetivo de adoctrinar, creo que el espectador tomará una posición y pasará un momento extraordinario porque la serie te causará un espasmo corporal, no sabes qué va a pasar”. Ella interpreta a Gina, una joven madre que llegó a la casa de citas con el engaño del trabajo honrado, encontrando a su paso solo abusos y una telaraña que no la dejan salir. Completa el trío Wendy, interpretada por la actriz argentina Lali Espósito, quien llega a España desde la lejana Latinoamérica dispuesta a hacer dinero como meretriz y salir de la pobreza.

Coral, Wendy y Gina

La construcción de sus personajes fue un proceso un tanto complicado para el trío de actrices debido a la temática y al hecho de balancear lo emocional con el género del cómic. “Hay dos momentos en la preparación: la primera con la documentalista que nos proporcionó un material bastante duro con entrevistas a las víctimas y con asociaciones de prostitutas en España. Cada una contaba una historia personal, cómo se sentían y si habían podido salir de eso. Luego, tuvimos que abandonar la impresión de los testimonios, para dar vida a estos personajes que están en este cómic. Lo que más nos costó fue eso, entender el tono en el que iba a ser contada la serie . Hubo momentos de mucha duda, quizá porque veníamos tocadas por los testimonios y ese tono tan curioso, tan fantasioso y de cómic de la serie, por ratitos no nos parecía compatible”, cuenta Verónica.

“Creo que también es una cuestión de una como mujer que sabe que eso está allí, una sabe lo que es ser mujer en las sociedades de las que venimos, de nuestros países. Desde allí puedes agregar cosas, condimentar eso con lo propio, con lo que yo viví en el barrio en el que crecí o Yani desde Cuba o Vero en España”, añade Lali Espósito.

Para la actriz argentina, ‘Sky Rojo’ también es importante por el hecho de que ahora las mujeres son cada vez más frecuentemente protagonistas de grandes producciones. “La ficción refleja lo que pasa en la vida. Es como consecuente y esto es un reflejo de lo que ha pasado con nosotras en nuestros países, en nuestras sociedades. Hemos aprendido a ganar un lugar a fuerza de ovario, el lugar que merecemos en el trabajo y eso se transmite en la ficción y es hermoso ver que tenemos un lugar con personajes que son valientes y mujeres que tienen mil maneras de contar una historia como ‘Sky Rojo’. Y nos sentimos privilegiadas”, finaliza.