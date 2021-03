Falcon and the Winter Soldier: Kevin Feige tiene ideas para la segunda temporada

Falcon and the Winter Soldier, protagonizada por Anthony Mackie y Sebastian Stan, es la segunda serie de Marvel Studios que se estrenará a través de Disney Plus.

A pesar de que aún no ha debutado en la plataforma de streaming, se cree que podría producirse una segunda temporada, algo que Kevin Feige dio a entender en una entrevista con ComicBook.

“Nos hacen esa pregunta mucho más en la televisión, porque la gente espera que sea como lo que conocen de antes: ‘¿Dónde está la temporada 2?’ Lo enfocamos como en las películas: es mejor que hagamos esto genial. Sí podemos hacer otra (temporada), ciertamente hay ideas”, expresó el presidente de Marvel Studios.

Feige ha comentado en distintas oportunidades que algunas series del UCM contarán con dos o más temporadas, por lo que Falcon and the Winter Soldier podría ser una de los shows que cuente con más episodios de los programados.

Falcon and the Winter Soldier - tráiler

¿De qué tratará Falcon and the Winter Soldier?

Para esta nueva entrega, los protagonistas Falcon y el soldado de invierno deberán enfrentar la decisión de Steve Rogers de quedarse en el pasado con su amada Peggy Carter. Asimismo, tendrán que confrontar al mismo Gobierno de Estados Unidos, el cual busca el reemplazo del verdadero Capitán América: John Walker, también conocido como U.S. Agent.

Falcon and the Winter Soldier - fecha de estreno

La nueva serie del UCM tenía previsto su lanzamiento para agosto de 2020. Sin embargo, la crisis sanitaria retrasó el rodaje. Ahora, el show llegará el 19 de marzo de 2021 a través de Disney Plus.