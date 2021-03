Falcon and the Winter Soldier: Capitán América no regresará al MCU

El Universo Cinematográfico de Marvel dio inicio a la fase 4 con WandaVision, pero está listo para seguir sorprendiendo a los fans con The Falcon and the Winter Soldier. La serie estará protagonizada por Sam Wilson y Bucky Barnes en un mundo que sufre las consecuencias de Avengers: Endgame.

Para esta nueva entrega, los protagonistas Falcon y el soldado de invierno deberán enfrentar la decisión de Steve Rogers de quedarse en el pasado con su amada Peggy Carter. Asimismo, tendrán que confrontar al mismo Gobierno de Estados Unidos, el cual busca el reemplazo del verdadero Capitán América: John Walker, también conocido como U.S. Agent.

Mucho se ha hablado sobre el legado de Capitán América a lo largo del show, pero también sobre las posibilidades de que veamos al superhéroe en pantalla. Ya sea a como cameo, flashback o incluso siendo mayor de edad, los rumores no dejaron de crecer por lo que el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, habló con Entertainment Weekly para darle punto final.

“Rara vez respondo ‘no’ a algo porque las cosas siempre me sorprenden con lo que sucede. Sin embargo, ese rumor creo que fue disipado bastante rápido por el hombre en persona”, dijo en referencia al tweet de Chris Evans donde el actor negó estar en negociaciones para regresar al MCU.

Reparto Falcon and the winter soldier

El elenco de la serie está encabezado por Sebastian Stan y Anthony Mackie. Otros rostros conocidos que formarán parte son Emily VanCamp, Wyatt Russell, Noah Mills, Carl Lumbl, Daniel Brühl y Don Cheadle.

¿Cuándo se estrena Falcon and the winter soldier?

La nueva serie del UCM tenía previsto su lanzamiento para agosto de 2020. Sin embargo, la crisis sanitaria retrasó el rodaje. Ahora, el show llegará el 19 de marzo de 2021 a través de Disney Plus.