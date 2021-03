Las cineastas hacen historia en los Óscar 2021

Pasaron más de nueve décadas para que la Academia nomine a dos mujeres cineastas en el mismo año en la categoría mejor dirección. La directora china de Nomadland, Chloé Zhao, y la cineasta británica Emerald Fennell, de Promising Young Woman, rompieron récords y pasaron a ser la sexta y séptima mujer en la historia en competir como mejor cineasta.

Zhao es la primera en conseguir cuatro nominaciones en una edición de los Óscar: compite como mejor película, guion adaptado y mejor montaje. Además, la actriz ganadora del Óscar Frances McDormand, quien protagoniza Nomadland −el relato de una mujer que emprende un viaje en su auto por la crisis económica−, es favorita a mejor actriz.

Después de Sofía Coppola, la directora y actriz británica Emerald Fennell (Camila Parker Bowles en ‘The Crown’) consigue tres nominaciones y es la primera mujer en ser nominada con su debut en el cine.

En los últimos años, las críticas no solo apuntaban a que no existiera mucha producción liderada por mujeres , sino que las cineastas que tenían éxito de taquilla y en festivales eran relegadas de la categoría principal. Ese fue el caso de Mujercitas de Greta Gerwig. La cinta fue nominada a mejor película, actriz principal y de reparto, mejor guion adaptado, pero Gerwig no fue incluida en la terna de mejor dirección.

Este año, los Óscar dejan fuera de la categoría a mejor director a David Fincher, quien con la superproducción Mank, de Netflix, lidera las nominaciones compitiendo en 10 categorías, incluyendo mejor película y categorías técnicas.

Mank. Con el gran Gary Oldman. Foto: difusión

Pero más allá de los cambios en la Academia (han publicado nuevos carteles a favor de la diversidad), las nominaciones a mujeres caen por peso propio. Nomadland inició su carrera ganando el León de Oro del Festival de Venecia, y tan solo en un mes fue ganadora del Globo de Oro y del premio de la crítica.

En el caso de la feminista Promising Young Woman, la recepción de la crítica siempre estuvo de su lado y cuestionaron que se fuera con las manos vacías de la ceremonia de los Globo de Oro. “Una nueva e impresionante voz cinematográfica con una heroína astuta que es imposible no adorar”, reseñó USA Today sobre el guion escrito por Fennell.

El efecto #OscarsSoWhite

Zhao, Fennell y Fincher van por el Óscar a mejor película con El padre, Minari (la coreana de Lee Isaac Chung tiene más opciones que Mank), Sonido del metal, El juicio de los 7 de Chicago y con Judas y el mesías negro. La última cinta, estrenada en HBO, y La madre del blues (con Viola Davis nominada a mejor actriz y Chadwick Boseman con la nominación póstuma a mejor actor) son protagonizadas por afroamericanos y aportan a la discusión a favor de la igualdad.

Además, Steven Yeun se convirtió en el primer asiático-estadounidense nominado como mejor actor por Minari y competirá contra Riz Ahmed (El sonido del metal), la primera estrella de origen paquistaní nominada.