Wonder Woman: traumática escena de las amazonas fue rechazada por directora

Wonder Woman renovó el Universo Extendido de DC con una aguerrida guerrera amazona como protagonista absoluta de la historia. Años después del exitoso estreno de la película, la directora Patty Jenkins lanzó una segunda parte y apunta a más producciones que amplíen el mundo de la superheroína.

Lo que pocos sabían es que la cineasta tuvo que luchar contra algunas ideas propuestas por Warner Bros. con las que no estaba cómoda. Una de estas se trata de un trauma que cambiaría la historia de las valerosas amazonas de Themyscira, hogar de la Mujer Maravilla.

En una reciente entrevista para Collider, Connie Nielsen, quien dio vida a la reina Hipólita, reveló que la directora rechazó tajantemente la idea de que las amazonas se vieran envueltas en “algún tipo de evento horrible que implique una violación masiva”.

“Patty dijo: Hm, no. No, no, no vamos a poner eso en esas Amazonas. No queremos empezar a verlas como víctimas, ¿y por qué lo haríamos? Vamos a deshacernos de esa parte y asegurarnos de que son heroínas en sus propios términos”, declaró al medio especializado.

“No han sido parte de las víctimas de la historia. Son estas mujeres increíblemente valientes y no vamos a cargarlas con un trauma desde el principio. Vamos a hacer que sean recibidas por la gente en base a lo que son. ¿Cuál es su cultura? ¿Por qué son tan feroces? ¿Qué significa vivir en una isla donde no hay hombres?”, finalizó.

¿De qué trata Wonder Woman?

Antes de ser Wonder Woman (Gal Gadot) era Diana, princesa de las Amazonas, entrenada para ser una guerrera invencible. Ella fue criada en una isla paradisíaca protegida hasta que un día un piloto norteamericano acaba en sus costas y le revela la existencia de la Primera Guerra Mundial

Tras esto, Diana decide salir de la isla convencida de que puede detener la terrible amenaza. Mientras lucha junto a los hombres en ‘la guerra que acabará con todas las guerras’, ella descubre todos sus poderes y su verdadero destino.