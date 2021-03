Óscar 2021: sinopsis y tráiler de las nominadas a mejor película de La Academia

Mank, Sound of metal y The trial of Chicago 7, son tres de las películas que compiten para ganar la categoría más importante de los Óscar. Foto: composición

Mank, Sound of metal, entre otros títulos, son los largometrajes nominados a una de las categorías más importantes de la gala. Conoce a cada producción en esta nota.